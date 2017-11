Zijn excentrieke zelve: met deze inventieve handshakes feliciteert Pogba zijn ploegmaats Manu Henry

Hij mag dan wel geblesseerd zijn, goedgeluimd is Paul Pogba vrijwel altijd. De Franse wereldster feliciteerde gisteren na afloop van de oefenpot tegen Wales in de catacomben zijn ploegmakkers bij Les Bleus. En dat deed ie, zoals we dat reeds van hem gewend zijn, op zijn eigen manier. Zo had de excentrieke middenvelder van Manchester United voor elke speler een aparte handshake in petto. Kijkt u mee in onderstaande video.