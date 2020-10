Zijn duurste ooit: Rafael Nadal pakt op Roland Garros uit met een Richard Mille die 1 miljoen dollar kost ODBS

01 oktober 2020

11u22 0 Time-Out Rafael Nadal gaat er prat op jaarlijks een peperduur horloge van het Zwitserse luxemerk Richard Mille op Roland Garros te showen. Dit jaar is geen uitzondering. De gravelkoning (34) doet dat nu zelfs met een exemplaar dat nog nooit zó duur was. Maar liefst 1 miljoen dollar (854.000 euro) kost het exclusieve uurwerk. Kwestie dat niet alleen de tegenstand maar ook hijzelf weet hoe laat het is.

De oktobereditie van Roland Garros oogt somber. Donkere wolken boven de Porte d’Auteuil. Gelukkig is daar nog Nadal. Niet alleen met zijn tennis gooit hij er hoge ogen, ook met zijn outfit. Flashy kleuren zorgen voor instant zomergevoel, inclusief polsbandjes. Én horloge. In ‘matchende’ lichtblauwe kleur. Gepersonaliseerd ook, die ‘RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal’. Er zijn slechts vijftig stuks van gemaakt. Nog duurder dan de versie van vorig jaar, die Nadal 170.000 euro minder kostte. Al hoeft hij daar als ambassadeur van het merk natuurlijk niet zelf voor in de zakken te tasten.

En zeggen dat Nadal helemaal geen horloge wou dragen op de court. Tot hij de Franse designer Richard Mille ontmoette. “Mijn eerste horloge kende slechts een kleine aanpassing. Maar nadien zijn we steeds nauwgezetter gaan samenwerken, om het horloge perfect rond mijn pols te laten passen. Nu lijkt het alsof ik niets draag. Alsof het een deel van mijn huid is”, aldus Nadal over de samenwerking in de ‘Wall Street Journal'.

Het horloge bestaat voor 90 procent uit titanium en weegt slechts dertig gram. Dat is maar net iets meer dan het gewicht van een standaardbrief of een halve citroen. Achteraan een stalen kabeltje verankerd met spanners. Bestand tegen extreme schokken of geweldig hoge snelheden. Een val van 15 meter hoogte kan schadeloos. Met minutieus oog voor detail. Zo is de display onder het glas gebaseerd op een bespannen tennisracket.

Nadal kan het gravelgrandslam een dertiende keer winnen, na 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 en 2019. Hij heeft ook al vier keer de US Open, twee keer Wimbledon en een Australian Open op zijn palmares en zou met een twintigste grandslamzege het record van Roger Federer evenaren. Gisteren plaatste hij zich vlot voor de derde ronde (zestiende finales) na winst in drie sets tegen Mackenzie McDonald (ATP 236) : 6-1, 6-0 en 6-3. Eén uur en 42 minuten had Nadal daarvoor nodig. Dat kon hij ongetwijfeld op zijn horloge aflezen.

