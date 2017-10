Ziet u het ook? Werelddoelpunt in Nederlandse amateurreeks is exacte kopie van befaamde goal Beckham XC

Koen Bosma maakte in de hoogste amateurreeks in Nederland een fenomenaal doelpunt. Hij zorgde voor de winnende treffer door raak te knallen vanaf de middellijn. AFC Amsterdam won zo de partij met 1-0 tegen de IJsselmeervogels. De goal van Bosma doet denken aan het pareltje van David Beckham destijds tegen Wimbledon. In 1996 zag de Engelsman ook de doelman te ver uit doel staan, met het gekende gevolg.

Wat een wereldgoal van Koen Bosma van @AFC_Amsterdam! ¿¿ #ijsafc @2deDivisie pic.twitter.com/fTELHBBJ9P FOX Sports(@ FOXSportsnl) link

Goal Beckham