Ziedende speler valt eigen coach aan na wissel en bekoopt dat met rode kaart MH

18 april 2018

18u24 0 O brasileiro Thiago dos Santos, jogador do Nacional de Potosí, se revoltou ao ser substituído aos 32 minutos do primeiro tempo na partida contra o Sport Boys, pelo Campeonato Boliviano, e agrediu o técnico argentino Edgardo Malvestiti. Por conta disso recebeu cartão vermelho. pic.twitter.com/eTVaXatSSB — FutGooll (@FutGooll) April 17, 2018

Ontstemming bij een wissel, 't is niets nieuws. Maar je eigen coach vervolgens een stevige por verkopen langs de zijlijn, dat zagen we vooralsnog niet. In Bolivië was het gisteren van dat. Daar verloor Thiago Dos Santos, uitkomend voor eersteklasser Nacional Potosi, zijn zelfbeheersing nadat hij na ruim een halfuur al naar de kant werd gehaald. Uiteindelijk moesten ploegmaats de furieuze speler in kwestie tot kalmte aanmanen. Dos Santos zag zijn agressief gedrag bestraft met een rode kaart, waardoor de wissel alsnog in het water viel. Zijn team moest nog een uur met tien voort en ging in de tweede helft hélemaal kopje onder met het numerieke ondertal (4-0).