Zidane veroorzaakt aanrijding, maar mede dankzij deze foto werd alles vlotjes afgehandeld YP

13 februari 2020

08u06

Bron: Marca, Telemundo Deportes 0 Time-out Real-coach Zinedine Zidane was afgelopen zaterdag betrokken bij een aanrijding. De Franse oefenmeester was in fout, maar mede dankzij een selfie met zijn ‘slachtoffer’ werd het incidentje vlot afgehandeld.

Ignacio Fernandez reed afgelopen zaterdag met zijn wagen door het Valdebebas-oefencomplex van Real Madrid, toen hij aan een rotonde moest stoppen voor een ander voertuig dat zich daar op dat moment al op bevond. Dat had de man in de wagen achter Fernandez echter te laat in de smiezen, waardoor een kop-staartaanrijding onvermijdelijk bleek.

Ik wilde wel een selfie, want anders zouden de mensen niet geloven dat ik aangereden ben door Zidane Ignacio Fernandez

Groot was dan ook de verbazing van Fernandez, een manager in een meubelzaak, toen hij coach Zinedine Zidane zag uitstappen uit de wagen die hem had aangereden. Bij La Voz de Galicia, een Spaanse krant, doet de man zijn verhaal. “Van zodra ik hem zag, herkende ik hem en zei ik dat ik hem liever onder andere omstandigheden had ontmoet – al was dit nu ook niet bepaald heel erg.”

Vlotte afhandeling

Fernandez wilde er op dat moment ook niet teveel poeha rond maken, dus om te voorkomen dat de media er meteen opsprong, stemde hij ermee in om de verzekeringspapieren later in orde te maken. Wél wilde hij snel een selfie nemen met de Franse oefenmeester, “want anders zouden de mensen niet geloven dat ik aangereden ben door Zidane.”

Iets waar Zidane ook mee instemde. “Hij zei heel vriendelijk ‘ja’. Hij nam zijn muts af en we namen de foto”, aldus Fernandez, die ook bevestigde dat hij intussen al gecontacteerd werd door een zaakwaarnemer van ‘Zizou’ om de zaken af te handelen. “De man zei me dat Zidane me erg dankbaar was. Hij was op dat moment op weg naar de training. Hij was gehaast en apprecieerde het dat ik hem niet vroeg naar handtekeningen, shirts of kaartjes voor een wedstrijd.”