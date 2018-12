Zelfzekere MMA-vechter verbaast de zaal met zangoptreden, maar op sportief vlak is zijn liedje wel héél snel uitgezongen MH

06 december 2018

17u54

Bron: sportbible.com 0

Origineel was het alleszins. Kooivechter Heo Jae-Hyuk (33) koos tijdens het Road FC 50 -een MMA-evenement in het Zuid-Koreaanse Daejeon- voor een ongebruikelijke entree. Bij zijn opkomst nam de zwaargewicht prompt zélf de micro in handen, waarna hij “Believer” van indierockband Imagine Dragons zong. Toegegeven: het optreden mocht er best zijn, in tegenstelling tot de prestatie in de octagon. Na amper 20 seconden hing Jae-Hyuk immers al tegen het canvas. Zijn liedje was snel uitgezongen, met andere woorden. Voor de Zuid-Koreaan was het pas zijn tweede MMA-optreden. De feiten dateren van een maand geleden, maar toch wilden we ze u in geen geval onthouden.

oh shit, my singing idol Heo was TKOd by Shim Gun-Oh in 20 seconds ☹ pic.twitter.com/9nnxF0rtJQ Jolassanda(@ Jolassanda) link