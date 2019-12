Zelfs op verlof moet hij aan de bak: Courtois redt NBA-speler van forse duik GVS

30 december 2019

23u56 0

Thibaut Courtois vertoeft op dit moment in Amerika, waar hij geniet van een korte maar deugddoende vakantie en daarbij ook enkele NBA-matchen bezoekt. Maar verlof of niet, onze nationale doelman bleef niet werkloos. In een duel tussen Miami Heat en de Philadelphia 76’ers stormde Miami-speler Tyler Herro plots op hem af. Courtois had z’n keepershandschoenen dan wel niet aan, de redding bleek toch een koud kunstje. De twee konden er achteraf om lachen.

Just Thibaut Courtois making a save at the @MiamiHEAT game 🤣 pic.twitter.com/OC9pZYzTNE B/R Football(@ brfootball) link

Thibaut Courtois vertoeft momenteel aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar hij de Amerikaanse basketwereld bezoekt