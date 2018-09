Zélfs bij Zlatan valt de mond open wanneer 7-jarig meisje harten verovert met prachtige stem MH

24 september 2018

10u30

Bron: eurosport.co.uk 2

Om Zlatan Ibrahimovic (36) te imponeren, moet je van goeden huize komen. De amper 7 jaar oude Malea Emma slaagde vannacht in dat opzet. Voor aanvang van de MLS-affiche tussen LA Galaxy en Seattle Sounders FC zong het meisje -geboren en getogen in Los Angeles- het Amerikaanse volkslied The Star-Spangled Banner. En hoe. Het gezicht van Zlatan sprak boekdelen. Het zette de Zweedse superster overigens aan tot een puike prestatie. Vanop de stip effende hij zelf het pad - de spits zit intussen aan 18 stuks in 23 competitiematchen. LA Galaxy, momenteel twaalfde in de Major League Soccer, won uiteindelijk met 3-0.

MVP of the game! https://t.co/eZ2WdQsVN7 Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link