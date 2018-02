Zelden gezien: speler pegelt het leer van buiten de zestien... in eigen doel MH

07 februari 2018

We hebben dit seizoen al heel wat knullige own goals de revue zien passeren. Ook bovenstaande willen we u in geen geval onthouden. Afgelopen zaterdag scoorde in de Verenigde Arabische Emiraten een zekere Yaser Al Jneibi met een loeiharde pegel... in eigen doel. Nota bene van buiten de eigen zestien verschalkte hij zijn eigen doelman. Zelden gezien.



Voor de liefhebbers: het doelpunt luidde de 1-0 in in de 3-1-nederlaag van Al Dhaffra op het veld van Al Jazira.