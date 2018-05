Zelden gezien: linksachter van Standard slaat Astridpark met verstomming met wel héél vreemde inworp in topper TLB

10 mei 2018

17u22

Opvallend moment in het Constant Vanden Stockstadion, vlak voor affluiten van de topper tussen Anderlecht en Standard. Bij een 1-3-stand in het voordeel van Standard kregen de Rouches een inworp op eigen helft. Collins Fai, de Kameroense linksachter van de bezoekers, nam de bal in zijn handen en sloeg dan het volledige stadion met verstomming. Fai deed immers eerst een soort koprol voor hij het leer weer in het spel bracht. Héél inventief, al is de 25-jarige Fai niet de eerste speler die met een dergelijke inworp uitpakt. Hieronder de actie van Fai én enkele opvallende voorbeelden uit het verleden.