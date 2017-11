Ze kan er niet genoeg van krijgen: 26-jarige bodybuildster keert al na 18 maanden (en scherper dan ooit) terug uit pensioen Yari Pinnewaert

10u39

Bron: The Sun, Caters News Agency 0 Instagram Time-out Natalia Kuznetsova, een 26-jarige Russin, heeft haar terugkeer naar het bodybuilden aangekondigd. Ze deed dat 18 maanden nadat ze op pensioen was gegaan, maar wat blijkt: ze staat scherper dan ooit.

Kuznetsova kan best wel wat adelbrieven voorleggen. Zo was ze al Europees kampioen in het bankdrukken en in de deadlift, twee disciplines waarin ze ook het wereldrecord scherper stelde (170 kg bankdrukken, 240 kg deadlift). Anderhalf jaar geleden zei ze de sport vaarwel, maar nu blijkt dat het toch nog steeds te hard kriebelt. Dus smeedt ze nieuwe plannen.

Ze gaat niet alleen zelf opnieuw powerliften, ze zal ook andere krachtpatsers bijstaan om hen te helpen het onderste uit de kan te halen. “Mensen herkennen me op straat”, zei ze aan Caters News Agency. “Een atletisch lichaam herken je natuurlijk ook onder kleren. Vele mensen spreken me aan en vragen zelfs om een selfie. Meer nog: er zijn er zelfs die mijn naam kennen.

Verder onthulde ze ook nog dat ze met bodybuilden begon toen ze 14 was en nog minder dan 40 kilogram woog. Twaalf jaar later weegt ze 90 kg en en ze gunt haar 194.000 volgers op Instagram dan ook maar al te graag een kijkje achter de schermen.