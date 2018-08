Ze is topbasketbalster, maar blijkbaar is dat niet de enige balsport waarin ze aardig haar plan trekt Redactie

07 augustus 2018

14u08

Bron: Instagram 0 Maybe I should change sports? 😛⚽️ Een foto die is geplaatst door null (@julie35vanloo) op 06 aug 2018 om 22:02 CEST

Het is algemeen geweten dat Julie Vanloo een aardig stukje kan basketballen, maar wat minder bekend is is dat ze ook met een voetbal meer dan haar plan trekt. Zo nam de 25-jarige Belgian Cat in het verleden al een keertje deel aan een (recreatief) minivoetbaltoernooi en in een video die ze gisteren deelde op haar Instagrampagina etaleert ze dat ze daar allerminst zal misstaan hebben. Deze keer liet ze op het strand haar beste freestylekunstjes zien. "Misschien moet ik wel van sport veranderen?", vroeg ze zich af in het bijschrift.

• Summer days in Belgium • ☀️ Een foto die is geplaatst door null (@julie35vanloo) op 05 aug 2018 om 17:07 CEST

Op haar Instagram story postte de basketbalster ook nog twee filmpjes waarop ze haar voetbalkunsten nog eens etaleerde.