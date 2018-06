Zat dit Russisch en van spionage verdachte gewezen Playboy-model gisteren voor Fellaini in de tribune? KLJ/VDVJ/ODBS

24 juni 2018

Niet alleen de partners van Axel Witsel, Yannick Carrasco, Thomas Meunier en Michy Batshuayi werden gisteren gespot in het Spartak Stadium in Moskou (bekijk dat HIER), er was ook de opvallende verschijning van Victoria Bonya. De Russische, een gewezen Playboy-model, werd eerder dit jaar op date gespot met niemand minder dan Marouane Fellaini. Een foto van dat romantische uitje op restaurant werd in januari gepost op een fanpagina van Bonya op Instagram. De vrouw woont echter niet in bij Fellaini - de flirts mondden nooit uit in een relatie.

Op haar Instagram stelt Bonya, die acht jaar ouder is dan Fellaini (30), dat ze een in Monaco residerende tv-presentatrice, interviewster en journaliste is. Tijdens dit WK levert ze bijdragen voor de liveshow van het Russische Channel One. Ze woonde de match van de Rode Duivels bij met haar moeder en haalde een grote Belgische vlag boven. Heeft ze haar hart verloren aan ons land?

Tijdens de wedstrijd viel de middenvelder van Manchester United in minuut 59 in om Romelu Lukaku te vervangen. Na de match zijn de vrouwen en/of kinderen van de Duivels voor twee nachten welkom in de Moscow Country Club. Een grote barbecue vanavond moet het hoogtepunt van hun passage worden. Pas maandagochtend na het ontbijt moet de entourage uitchecken.

Cover Playboy

Naast tv-werk is Bonya ook actrice en model, dat al een een huwelijk achter de rug heeft. Ze is de ex-vrouw van Alex Smurfit, de zoon van de Iers-Britse multimiljonair Michael Smurfit, met wie ze een bijna zesjarige dochter heeft. In het verleden had ze ook al een relatie met de Braziliaanse voetballer Morais Welliton Soares, ook hij was een aantal jaar jonger dan Victoria. In september 2007 schitterde Victoria in een fotoshoot voor het Russische magazine Penthouse en in december van dat jaar schopte ze het tot op de cover van Maxim magazine. Maar daar bleef het niet bij. In 2011 stond ze ook op de cover van Playboy.

Spionne voor de Russische regering

Vorig jaar werd Victoria nog vastgehouden op de luchthaven van Los Angeles omdat de veiligheidsmensen ervan overtuigd waren dat ze een spionne was voor de Russische regering. Ze deden dat naar verluidt nadat ze in haar bagage een visitekaartje vonden van een bedrijf dat verborgen camera’s produceert. Victoria was helemaal onder de indruk van het voorval. ”Ik dacht dat ik gearresteerd en gedeporteerd zou worden. In plaats van me echte vragen te stellen, besloot de officier te praten over onze president. Hij wilde alles weten over mijn standpunt en begon te praten over de KGB”, vertelde ze toen. Victoria werd uiteindelijk vrijgelaten, naar eigen zeggen nadat ze de agenten haar sociale media accounts toonde.

#Belgium vs #Tunisia What a game! Какая зрелищная сегодня игра!!! @fifaworldcup #redtogether @belgianreddevils #worldcup Een foto die is geplaatst door null (@victoriabonya) op 23 jun 2018 om 15:45 CEST

On my way to the live show... today we will be watching an exciting game #Spain vs #Iran I think Spain will win 3:0 ☺️😉 Сегодня мы будем смотреть в прямом эфире игру #España vs #Иран Мои предсказания будут следующими: Иран проиграет со счётом 0:3 А что думаете вы? Een foto die is geplaatst door null (@victoriabonya) op 20 jun 2018 om 16:25 CEST