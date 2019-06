YouTubers trekken naar aftands stadion waar voetbalclub ruim 10 jaar geleden vertrok en stoten er op perfecte grasmat TLB

25 juni 2019

06u01 0 Time-out De YouTubers achter het kanaal ‘Hell on Earth’ zijn voor geen kleintje vervaard. De Urban Explorers trokken eerder al onder meer naar een verlaten olympisch dorp (gebruikt tijdens de Spelen van 1936), naar een verlaten gevangenis en een dierentuin waar de beesten al lang geleden vertrokken zijn. Recent op hun programma: een verlaten voetbalstadion. Althans, dat dáchten ze toch.

De mannen van ‘Hell on Earth’ trokken naar Rotherham, een stad in South Yorkshire. Daar ligt Millmoor, een stadion dat tot 2008 de thuishaven was van Rotherham United. Elf jaar geleden verlieten The Millers, die Vadis Odjidja in 2015 kort huurden van Norwich City, Millmoor nadat de relatie met stadioneigenaar Ken Booth ernstig verzuurd raakte door de hoge huurprijs die de club moest betalen. Rotherham voetbalde daarom enkele jaren in het Don Valley-stadion in Sheffield en in 2012 nam de profclub, die tegenwoordig uitkomt in de Engelse derde klasse, haar intrek in het nieuwe New York Stadium.

Millmoor kwam zo leeg te staan. Even werd gehoopt dat de Rotherham Titans, de plaatselijke rugbyclub, het stadion zouden gaan gebruiken om hun thuismatchen in af te werken. Maar de onderhandelingen daarover draaiden eind 2011 op niets uit en de Titans kozen ervoor om op Clifton Lane te blijven spelen. ‘t Is ondertussen dus al meer dan tien jaar geleden dat er nog profsport beoefend werd in Millmoor.

Een ideale plek dus om eens op bezoek te gaan, dachten de verkenners van ‘Hell on Earth’. Het aftandse stadion voldeed aanvankelijk ook volledig aan de verwachtingen. Overal rommel, betonrot, graffiti op de muren, mos op de typisch Engelse puntdaken en flink wat onkruid in de tribunes. Maar dan kwamen de YouTubers voor een mysterie te staan. Het gras was perfect gemaaid, er stonden goals die voorzien waren van netten en in de hoeken staken zelfs cornervlaggen.

“Dit ziet er niet bepaald verlaten uit, maar eerder als een stadion van elke crappy voetbalclub”, merkte één van de verkenners op toen hij de onderhouden grasmat zag. De kerels stapten het veld op daar troffen ze ook twee (versleten) voetballen aan. Het trio trok daarna ook onder meer naar de oude loges, toiletten en kleedkamers - allemaal stevig in verval. Maar het veld dus niet. Dat wordt nog onderhouden omdat jeugdploegen van amateurclub Westfield United er soms komen spelen, terwijl Rotherham tegenwoordig ongeveer 500 meter verder in een modern en gezellig stadion voetbalt. Een pijnlijk contrast.