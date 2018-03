YouTuber simuleert WK voetbal 100 keer in Football Manager: Rode Duivels winnen het meest Axel Brisart

26 maart 2018

18u28 0 Time-out De YouTuber 'GoldenFM' heeft het WK voetbal 100 keer gesimuleerd in het populaire computerspel Football Manager 2018. En wat blijkt? De Rode Duivels kwamen met 22 gewonnen WK's als winnaar uit de bus!

De Rode Duivels zijn volgens Football Manager 2018 dé grote favorieten voor het wereldkampioenschap voetbal. In 100 simulaties winnen de Belgen 22 wereldbekers en staan ze in totaal 47 keer in de halve finales. Frankrijk (17 overwinningen) en Brazilië (15 overwinningen) doen het ook goed.

Hazard beste speler

Ook individueel beloven de simulaties veel goeds voor de Duivels. Eden Hazard wordt 23 keer tot beste speler van het toernooi uitgeroepen, Romelu Lukaku één keer. Volledig waarheidsgetrouw zijn de simulaties natuurlijk niet. Zo speelt Leon Bailey bij de Rode Duivels op de rechterflank, maar de ex-speler van Genk heeft in werkelijkheid nog altijd geen nationaal team gekozen.