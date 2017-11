Wout van Aert schenkt wereldbekertrui aan vzw en presenteert nieuwe gin 'To Walk Again' MH

17u48 1 Thomas Cuyvers Persvoorstelling gin 'To Walk Again'

Ook Wout van Aert lust al eens een glaasje. Aan de zijde van onder meer ex-triatleet Marc Herremans presenteerde de 23-jarige Van Aert in zijn geboortestad Herentels vandaag een nieuwe gin: 'To Walk Again'. Per verkochte fles gaat er €12 naar de vzw To Walk Again, de stichting van Marc Herremans. Zij willen in de toekomst mensen met een fysieke beperking een sportaanbod aanbieden dat hun autonomie en de maatschappelijke integratie bevordert.

De organisatie van de vzw overtuigde Van Aert alvast om zijn wereldbekertrui te schenken. Deze zal binnenkort onder de hamer gaan.

Thomas Cuyvers Wout van Aert presenteert met de brede glimlach de gin 'To Walk Again'

Thomas Cuyvers Gin 'To Walk Again'

Thomas Cuyvers Persvoorstelling gin voor 'To Walk Again' met onder meer Marc Herremans (l)