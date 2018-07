WK van de WAG's ziet populaire Zwitserse het opnemen tegen actrice die zopas brak met 'Chicharito', Panama - Polen is verrassende achtste finale Redactie

02 juli 2018

07u30 1 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen.

Zwitserland - Mexico

Met drie bijzonder overtuigende zeges dient Leonita Lekaj, de vrouw van Granit Xhaka met ook Albanees-Kosovaarse roots, zich als een van de te kloppen WAG's aan. Kan Andrea Duro, de Spaanse actrice die tot voor kort samen was met de Mexicaanse spits Javier Hernandez, voor de verrassing zorgen in deze achtste finale? Duro won twee van haar contests en verloor er eentje. Tijdens het WK maakte ze bekend dat zij en 'Chicharito' uit elkaar zijn.

Leonita Lekaj:

XHAKA10🇨🇭 #proudwifey @granitxhaka ❤️💃🏻

Andrea Duro:

Recuerdos ♥️

Panama - Polen

De absolute verrassing van dit alternatieve WK is Angie Malca, de vrouw van Panama-doelman Penedo die door haar drie wedstrijden te winnen als eerste eindigde in de groep van België. Kan zij ook Anna Lewandowska de baas? Zij is de partner van Polen-spits Robert Lewandowski. Hij is al naar huis, zij verdedigt na twee zeges in de groepsfase de Poolse eer.

Angie Malca:

Un beso para ti @jaimepenedo2326 te amo!!

Anna Lewan dowska: