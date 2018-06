WK van de WAG's ziet bekende IJslandse het opnemen tegen Londens model, ook lief van Neymar en Servische 'dokteres' mengen zich in de strijd Redactie

22 juni 2018

11u11 1 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Brazilië - Costa Rica

Bruna Marquezine is uit op revanche na nipt verlies tegen Zwitserland in haar openingscontest. Bruna is een Braziliaanse (soap)actrice die logischerwijs ook als model hoge toppen scheert. Jarenlang hadden Bruna en Neymar een knipperlichtrelatie waarbij het even snel op rood als groen kon springen, maar de laatste tijd lijken de twee steeds meer naar elkaar toe te groeien en ook tijdens zijn recente revalidatieperiode, was Bruna (22) een steun en toeverlaat voor de Braziliaanse superster.

Ook Angie Alfaro Loria, de WAG van Bryan Oviedo, verloor nipt haar eerste partij ondanks 6.299 stemmen (48.7%) tegen de Servische Natalija Ilic. Oviedo speelt na een Deens avontuur inmiddels al sinds 2012 in Engeland, eerst bij Everton en dan Sunderland. Loria is een gewezen Miss Costa Rica die het land vertegenwoordigde op de Miss World-verkiezing in 2009.

Bruna Marquezine:

Angie Alfaro Loria:

Nigeria - IJsland

Clarisse Julietté (23) gaat op zoek naar een eerste zege nadat ze vorige week verloor. Met 31,8% moest ze het afleggen tegen de Kroatische WAG. Julietté is een in Londen geboren model en blogster die een relatie heeft met Alex Iwobi, de Nigeriaanse aanvallende middenvelder van Arsenal.

Ook de momenteel in Rusland aanwezige Alexandra Ivarsdottir, al enkele jaren de vrouw van Gylfi Sigurdsson, beet in het zand in haar opener tegen Argentinië. Ivarsdottir werd in 2008 werd nog Miss IJsland en in Scandinavië staan zij en Gylfi bekend als Ice Queen en Ice Man. Dat jaar werd ze ook verkozen tot Miss Sporty in de Miss World verkiezing. Na haar kroontjes dook ze de zakenwereld in en in haar blog heeft ze het graag over mode en reizen. In Engeland vergelijken ze het koppel dan ook graag met de IJslandse Becks & Posh. Sigurdsson maakte vorig jaar de miljoenenoverstap van Swansea naar Everton.

Clarisse Julietté:

Alexandra Ivarsdóttir:

Servië - Zwitserland

De Servische Natalija Ilic kaapte bijzonder nipt de zege weg in haar opener: ze verleidde 6.635 surfers of 51,3% tegen Angie Alfaro Loria van Costa Rica. Ilic studeerde geneeskunde in Novi Sad, maar leeft nu samen in Rome met haar vriend Sergej ‘de sergeant’ Milinkovic-Savic, door Racing Genk weggehaald bij Vojvodina en voor 9 miljoen euro verkocht in 2015 aan Lazio, waar hij nu nog steeds speelt. Ook nog na dit WK?

Leonita Lekaj won haar eerste contest van Braziliës Bruna Marquezine met 58% van de stemmen. Lekaj is een Albanese die vooral gekend is omwille van haar relatie met Granit Xhaka, de sterke middenvelder van Arsenal. In juli van vorig jaar gaven Lekaj en Xhaka elkaar het ja-woord.

Natalija Ilic:

Leonita Lekaj:

