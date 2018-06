WK van de WAG's: trekt Noémie Happart voor België nu wel aan langste eind? Daarna ook nieuwe liefde 'Chicharito' en Braziliaans topmodel in de dans Redactie

23 juni 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

België - Tunesië

6,756 stemmen voor Noémie Happart tegen Panama, maar dat was slechts goed voor 46% en dus verlies. Happart (25) is sinds vorig jaar de vrouw van Yannick Carrasco. Ze is geboren in het Luikse Grâce-Hollogne en pakte in 2013 de titel van Miss België. Een jaar later eindigde Noémie op een verdienstelijke elfde plaats als Miss World. De mondiale voetbalwereld leerde haar kennen toen Carrasco twee jaar geleden voor Atlético Madrid scoorde in de Champions League-finale tegen Real en hij prompt Noémie een zoen gaf.

Melis Mutu is de partner van linksachter Oussama Haddadi, die sinds vorig jaar voor het Franse Dijon uitkomt nadat hij zeven jaar lang bij het Tunesische Club Africain gespeeld heeft. Ook Mutu verloor haar eerste partij. Tegen Engeland bleef ze steken op 4.656 of 42.1% van de stemmen.

Noémie Happart:

Sea you soon, Capri 🌊💦 #Capri #Boat #Friends #Love #Birthday Een foto die is geplaatst door null (@noemiehappart) op 05 jun 2018 om 18:13 CEST

Melis Mutu:

last✌🏾 months👰🏼🤵🏽 #savethedate ✨ #21072018 ⏳ Een foto die is geplaatst door null (@melismutu) op 21 mei 2018 om 14:19 CEST

Zuid-Korea - Mexico

Yoo So-young (30) beet met amper 22.5% van de stemmen in het zand in haar eerste contest tegen Zweden. Ze is de partner van Son Heung-min, de aanvaller die het mooie weer maakte bij eerst Bayer Leverkusen en nu Tottenham. Yoo is een eigen land gevierde actrice en celebrity. Grappig: toen de twee hun liefde openbaar maakten, was naar verluidt de vader van Son allesbehalve opgezet met de relatie. Hij zou geëist hebben dat zijn zoon zich strikt met zijn sportieve carrière bezig houdt.

Andrea Duro is de nieuwe liefde van Javier Hernandez en zij won haar opener tegen Duitsland en Izabel Goulart met 6.656 stemmen f55.4%). 'Chicharito’ (erwtje) is sinds vorig jaar samen met de 26-jarige actrice, in Spanje erg bekend onder andere door haar rol in een soapserie. In Madrid geboren, maar fan van FC Barcelona. Hernandez heeft al 49 goals gescoord voor ‘El Tri’, op clubniveau is hij tegenwoordig actief voor West Ham United, na al voor Manchester United, Real Madrid en Bayer Leverkusen gespeeld te hebben.

Yoo So-young:

크리스마스 선물🎀 다들 구매해주실꺼죵~~?😊 #크리스마스#크리스마스특집#christmas#jinglebells#jinglebell#선물#MAXIM#맥심#12월#12월호#레드#RED#드레스#dress#원피스#매거진#잡지#magazine#magazinecover#화보#화보촬영#유소영#selfie#instaself#selfination#f4f#follow#instadaily Een foto die is geplaatst door null (@ssossolovely) op 23 nov 2017 om 10:45 CET

Andrea Duro:

💋 #voycontodosivoycontigo Een foto die is geplaatst door null (@andreaduro) op 26 dec 2017 om 17:05 CET

Duitsland - Zweden

Izabel Goulart (33) is een Braziliaanse topmodel dat samen is met de Duitse doelman Kevin Trapp. Dat volstond evenwel niet om Andrea Duro te kloppen: 5.362 stemmen volstonden niet (44,6%). Trapp werd in 2015 in Frankfurt weggekocht door PSG. Goulart, een gewezen engeltje van Victoria’s Secret, deed begin dit jaar een boekje open over haar seksleven. “Kevin en ik vrijen geregeld - tot vier à vijf keer per week. Maar wanneer hij een belangrijke match verliest, mag ik me nog zo mooi maken; dan nog zal hij niet met me willen vrijen.”

De Zweden kunnen rekenen op Maja Nilsson, de partner van verdediger Victor Lindelöf. Zij werkt in marketing en schrijft een Zweedse blog genaamd ‘Femme’, hij voetbalt voor Manchester United dat hem vorig jaar wegkocht bij Benfica. Nilsson won overtuigend haar eerste contest tegen Zuid-Korea met 77.5% van de stemmen.

Izabel Goulart:

Matchday 🇧🇷⚽️💛 Sending all my support to the boys in St Petersburg! Dia de jogo 🇧🇷⚽️💛 Vai Brasil!!! Na torcida pela nossa seleção hoje em campo em St Petersburg!!! #worldcup #copadomundo #aguentacoracao Een foto die is geplaatst door null (@izabelgoulart) op 22 jun 2018 om 13:08 CEST

Maja Nilsson:

I’m so happy to tell you guys that I from now is an ambassador for @vitaminwellsverige 🇸🇪☀️ you can follow me around on their instastory today! Een foto die is geplaatst door null (@majaenilsson) op 21 jun 2018 om 07:51 CEST