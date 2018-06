WK van de WAG's sluit eerste ronde af met Poolse karateka tegen vermaarde showgirl en Miss Colombia versus Japans topmodel Redactie

19 juni 2018

07u00 3 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep H: Colombia - Japan

In de laatste WK-groep zijn Colombia en Japan als eerst aan de beurt. De Zuid-Amerikanen doen het met Karin Jimenez, een gewezen Miss Colombia die samen is met Santiago Arias, de rechtsachter van PSV. De Nederlanders kochten Arias in 2013 weg bij Sporting Lissabon. Jimenez is 27 - een jaartje ouder dan haar voetballer. Japan van zijn kant kan rekenen op Margaret Natsuki, 'Maggy' voor de vrienden. Een topmodel in Japan die ook even gastvrouw was van een Japanse sportshow. In 2011 leerde ze Kagawa kennen, vlak voor zijn transfer van Dortmund naar Manchester United. Inmiddels speelt hij opnieuw in het Ruhrgebied. Opvallend: de vader van 'Maggy' is Canadees, haar moeder Japans en ze is geboren in... Schotland.

Groep H: Polen - Senegal

Interessante contest ter afsluiting van de eerste rondewedstrijden. Anna Lewandowska (29), de vrouw van sterspeler en Bayern München-spits Robert Lewandowski, komt uit voor Polen. En Anna is niet zomaar een mooi snoetje - ze deed hogere studies Lichamelijke Opvoeding in Warschau, is het gezicht van het Poolse fitness, won met haar zwarte band in karate 29 medailles en nam deel aan WK's, is personal trainer én is een voedingsspecialiste. In 2016 lanceerde ze haar eigen gezondheidsmerk 'Foods by Ann'. In 2013 stapte het 'powerkoppel' in Polen in het huwelijksbootje en vorig jaar kregen ze een eerste dochtertje, Klara.

Simona Guatieri van haar kant vertegenwoordigt Senegal. Het Italiaanse topmodel annex showgirl (28), bekend van menig televisieshow van het lichtere genre in de laars, is samen met aanvaller Keita Baldé (23), die ze vorig jaar leerde kennen toen de Senegalees voor Lazio Rome speelde. Nu is hij een ploegmaat van Youri Tielemans bij AS Monaco. Opvallend gerucht: voor hij samen was met Guatieri, zou Baldé een relatie gehad hebben met een ploegmaat bij Lazio, de Spanjaard Patricio Gabarrón Gil.

