WK van de WAG's nadert ontknoping: Miss Côte d'Azur versus Miss Messi is eerste halve finale Redactie

10 juli 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Zo gaan de halve finales tussen enerzijds Frankrijk en Argentinië en anderzijds Zwitserland en België.

Frankrijk - Argentinië

Zowel Charlotte Pirroni als Antonella Roccuzzo hebben nog geen duel verloren, al start de Francaise als favoriete omdat zij tot dusver het grootste stemmenkanon is op ons WK der WAG's. In de kwartfinale ging de Spaanse Edurne Garcia voor de bijl. Pirroni is een gewezen Miss Côte d'Azur en het lief van Florian Thauvin, aanvaller van Marseille die vooral bankzitter is in Rusland. Roccuzzo kennen we natuurlijk als de vrouw van Lionel Messi. Ze hebben al drie zoontjes samen: Thiago, Mateo en Ciro. In de kwartfinale was de Marokkaanse Cécile Benatia geen partij. Zorgt 'Miss Messi' toch nog voor een finaleplaats voor de Argentijnen?

Charlotte Pirroni:

Mon indispensable pour la coupe du monde ⚽ Allez les bleus 🇫🇷💪🏻 @paul_hewitt @agencejb #paulhewitt #getanchored #ad Een foto die is geplaatst door null (@charlottepirroni) op 06 jul 2018 om 16:13 CEST

Antonella Roccuzzo:

❤️ Een foto die is geplaatst door null (@antoroccuzzo88) op 28 aug 2016 om 12:35 CEST