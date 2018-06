WK van de WAG's: Miss Messi vs Izabel Kovacic is ook Barça tegen Real, daarnaast zijn ook knappe Deense en Miss Côte d'Azur weer aan zet Redactie

21 juni 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag.

Denemarken - Australië

Katrine Friis, de partner van de Deense verdediger Andreas Christensen, maakte indruk bij haar eerste contest. Ze was meteen goed voor 7.533 stemmen (67,6%) in haar partij tegen Peru. Christensen werd door Chelsea op jonge leeftijd bij Brondby weggehaald, waarna hij via een uitleenbeurt aan Mönchengladbach het voorbije seizoen indruk maakte op Stamford Bridge en een contractverlenging van vier jaar ondertekende.

Natalie Peacock van haar kant is een model uit Sydney en stapte in 2010 in het huwelijksbootje met Mile Jedinak, de kapitein van de Socceroos en verdedigende middenvelder die al even in Engeland speelt bij eerst Crystal Palace en nu Aston Villa. Ze hebben samen drie zoontjes: Andre, Alex en Leo James. Peacock haalde slechts 2.792 stemmen (23.9%) in haar opener tegen Frankrijk.

Katrine Friis:

Kunne godt overskue ferie og 30 grader igen lige nu😿☁️ Een foto die is geplaatst door null (@katrinefogtfriis) op 12 nov 2015 om 14:40 CET

Natalie Peacock:

Happy Mother's Day to my beautiful wife @natjedinak ❤️💙 Een foto die is geplaatst door null (@milejedinak15) op 08 mei 2016 om 05:11 CEST

Frankrijk - Peru

Charlotte Pirroni (24) is mannequin uit Monaco die in 2014 tot Miss Côte-d’Azur werd verkozen en een jaar later als tweede eindigde op Miss France. Sinds maart 2015 is ze samen met Flaurian Thauvin, aanvaller die doorbrak Bastia en Marseille maar dan een mislukt avontuur beleefde in de Premier League bij Newcastle. Het voorbije seizoen het vertrouwen hervonden bij l’OM. Pirroni won haar opener met veel overmacht: 8.888 stemmen (76,1%) tegen Frankrijk.

Thaisa Leal, de partner van ‘cocaïne-spits’ Paolo Guerrero, beet in haar eerste contest in het zand en bleef steken op 3.619 stemmen (32,5%). Guerrergo dreigde het WK te mislopen nadat hij betrapt werd op de drug en een schorsing opgelegd kreeg, maar via een Zwitserse rechtbank werd die opgeheven. Guerrero speelt sinds 2015 voor het Braziliaanse Flamengo, nadat hij ervoor in Duitsland actief was bij Bayern München en Hamburg.

Charlotte Pirroni:

⛱ Een foto die is geplaatst door null (@charlottepirroni) op 09 feb 2018 om 18:03 CET

Thaisa Leal:

Een foto die is geplaatst door Thaísa Michel Leal (@lealthaisa) op 05 mei 2017 om 15:53 CEST

Argentinië - Kroatië

Antonella Roccuzzo won haar eerste contest tegen IJsland dankzij 6.525 stemmen (68,9%). 'Anto' is het jeugdliefje van superster Lionel Messi. Vorig jaar werd hun liefde bezegeld met een grootse trouwpartij in Rosario, al was dat ook al gebeurd via hun twee zoontjes: Thiago en Mateo. Eerder dit jaar verwelkomden ze nummer drie: Ciro.

Ook Izabel Andrijanic mocht genieten van de zoete smaak van de zege en haalde een ferme 7.068 stemmen (68,2%) in haar contest tegen Nigeria. Izabel is een 24-jarige Kroatische die vorig jaar huwde met Real Madrid-middenvelder Mateo Kovacic. Die maakte furore bij Dinamo Zagreb, waar hij weggekocht werd door Inter en sinds 2015 speelt hij in Bernabeu.

Antonella Roccuzzo:

Someone we love is in the house 🎉 @daniellasemaan #enjoying the sun 💃🌞 Een foto die is geplaatst door null (@antoroccuzzo88) op 27 mei 2015 om 18:51 CEST

Izabel Andrijanic:

#theeyeschicotheyneverlie Een foto die is geplaatst door null (@izabelandrijanic) op 07 sep 2015 om 10:37 CEST