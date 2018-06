WK van de WAG's: Marokko gooit Cécile Benatia in de strijd, Iran het Griekse lief van aanvaller Olympiakos Redactie

15 juni 2018

11u58 1 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll helemaal onderaan dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep B: Marokko - Iran

Marokko zet in op Cécile Benatia (32), de vrouw van Mehdi Benatia. De flankverdediger werd opgeleid in het Franse Clairefontaine, waarna hij een resem mooie clubs aandeed: Marseille, Udinese, AS Roma, Bayern München en momenteel Juventus. Cécile en Mehdi hebben al drie kindjes samen: de dochters Lina en Alya en zoontje Kays. Iran schuift het lief van Karim Ansarifard naar voren, een aanvaller die het na enkele Iraanse clubs in het buitenland bij Osasuna probeerde. Dat werd geen succes, maar zijn verhuis naar Griekenland wel. Niet alleen kwam hij na Panionios vorig jaar bij topclub Olympiakos (18 goals in 34 matchen) terecht, hij leerde er ook de Griekse schone Alexandria Sofia Kalouli kennen. De twee zijn verloofd. Nog een weetje: Ansarifard werd in eigen land ontdekt door de beruchte Iraanse spits Ali Daei, de enige voetballer die meer dan 100 interlandgoals achter zijn naam heeft. 109 om precies te zijn. Daei zou in Ansarifard zijn torinstinct herkennen.

Cécile Benatia:

Alexandra Sofia Kalouli: