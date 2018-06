WK van de WAG's: Marokkaanse schone versus partner van Ronaldo, beuken Miss Uruguay en bekende Spaanse deur van achtste finale nu al open? Redactie

20 juni 2018

07u44 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag.

Portugal - Marokko

Georgina Rodriguez (24), de partner van Cristiano Ronaldo, heeft nood aan een zege nadat ze in haar opener nipt onderuit ging. Georgina moest de duimen leggen met 2.450 stemmen voor de Spaanse Edurne Garcia. Nog maar twee jaar is Georgina samen met de Portugese superster, maar vorig jaar schonk de Spaanse ‘CR7’ al een dochtertje, Alana Martina.

De Marokkaanse Cécile Benatia (32), de vrouw van Juventus-verdediger Mehdi Benatia, was in haar eerste contest wel aan de winnende hand en streek 3.011 stemmen op. Cécile en Mehdi hebben al drie kindjes samen: de dochters Lina en Alya en zoontje Kays. Bij winst tegen Rodriguez mag Marokko zich zo goed als zeker opmaken voor de achtste finale.

Uruguay - Saoedi-Arabië

Uruguay staat er goed voor na de ruime zege van Patricia Callero in haar openingduel tegen Egypte, waarin de gewezen Miss Uruguay 6.369 stemmen vergaarde. Callero is de 30-jarige vrouw van Fernando Muslera, doelman die vier jaar bij Lazio gespeeld heeft maar nu al sinds 2011 de kleuren van Galatasaray verdedigt. Muslera is sinds 2013 samen met zijn model en fitness-instructrice. In 2016 trouwden ze, vorig jaar verwelkomden ze hun eerste kindje: Nació Kailash, een zoon vernoemd naar een heilige berg in Tibet.

Carolina Reynoso, de vrouw van de Pizzi (de Spaanse bondscoach van Saoedi-Arabië) haalde in het openingsduel tegen Rusland slechts 2.602 stemmen en lijkt nu al een vogel voor de kat. Carolina en haar Juan Antonio zijn de trotse ouders van drie dochters (Tatiana, Agostina en Guillermina) en een zoon Nicolas. In 2003 openden ze samen een paardenwinkel in Barcelona.

Iran - Spanje

Iran staat tegen Spanje met de rug tegen de muur na verlies in de opener tegen Marokko. Alle hens aan dek dus voor Alexandra Sofia Kalouli, het Griekse lief van Karim Ansarifard, aanvaller van de Griekse topclub Olympiakos (18 goals in 34 matchen) terecht. Daar leerde Ansarifard de Griekse schone Alexandria Sofia Kalouli kennen. De twee zijn verloofd. Nog een weetje: Ansarifard werd in eigen land ontdekt door de beruchte Iraanse spits Ali Daei, de enige voetballer die meer dan 100 interlandgoals achter zijn naam heeft. 109 om precies te zijn. Daei zou in Ansarifard zijn torinstinct herkennen.

Edurne Garcia, de WAG van de Spaanse doelman David De Gea, won haar openingsduel met Georgina Rodriguez dankzij 3.046 behaalde stemmen (55,4%). Garcia (32) is als succesvolle zangeres, actrice en tv-presentatrice een echte Spaanse celebrity. In 2015 nam ze zelfs deel aan het Eurovisiesongfestival. Ze kaapte een 21ste plaats weg.

