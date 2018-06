WK van de WAG's kent twee topduels en twee kelderkrakers in groep A en B: redt partner van Ronaldo toch de eer? Redactie

25 juni 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag.

Groep A: Uruguay - Rusland

De kraker in groep A, met zowel de Russische Inna Zhirkova als de Uruguayaanse Patricia Callero die twee zeges achter de naam hebben en dus al zeker zijn van de achtste finales. Zhirkova is de WAG van Yuri Zherkov, Calleri die van Uruguay-doelman Fernando Muslera. Twee gewezen winnaressen van de nationale Miss-verkiezing uit hun respectievelijk land. Wie wordt groepswinnaar?

Groep A: Saoedi-Arabië - Egypte

Kelderduel uit groep A. Zowel Carolina Reynoso, de vrouw van de Saoedi-Arabische bondscoach Pizzi, als de Egyptische socialite Hiba Elawadi, de WAG van Ahmed Elmohamady, gingen al twee keer onderuit. Wie verlaat Rusland toch niet zonder zege?

Groep B: Spanje - Marokko

Zelfde scenario in groep B, met ook hier een topduel en kelderduel. Net als de Spaanse Edurne Garcia heeft ook de Marokkaanse Cécile Benatia haar twee contests gewonnen en mag ze zich opmaken voor de achtste finale. Garcia is de WAG van doelman David De Gea, Cécile is getrouwd met verdediger Mehdi Benatia. Wie mag pronken met de eer van poulewinnares?

Groep B: Iran - Portugal

Zware ontgoocheling voor Georgina Rodriguez, de WAG van Ronaldo die twee keer in het zand beet. Kan ze tegen de Griekse Alexandra Sofia Kalouli, de partner van de Iraanse aanvaller Karim Ansarifard, wel eens aan het langste eind trekken en de eer redden?