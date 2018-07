WK van de WAG's kent twee eerste kwartfinales: Miss Côte d'Azur klopt bekende Spaanse, Marokkaanse schone geen partij voor Miss Messi Redactie

06 juli 2018

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Marokko tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be. In de poulefase zijn we het officiële WK-schema gevolgd, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod kwam. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen.

Frankrijk - Spanje

De Française Charlotte Pirroni raast als een wervelwind door ons WK van de WAG's. De partner van aanvaller maar bankzitter Florian Thauvin won overtuigend haar drie pouleduels en ook de Kroatische Izabel Kovacic kon haar nooit bedreigen. Ondervindt ze meer tegenstand van Edurne Garcia? De WAG van David De Gea en Spaanse celebrity zag haar man al vertrekken, maar zelf won ze wel van de Russische Inna Zhirkova.

Charlotte Pirroni:

Edurne Garcia:

Resultaat:

Charlotte Pirroni opnieuw zonder al te veel problemen verder: 4.209 stemmen (60.9%) tegenover 2.702 voor Edurne Garcia. Frankrijk ook hier in de halve finales.

Marokko - Argentinië

Zowel Cécile Benatia als Antonella Roccuzzo wonnen hun drie groepswedstrijden, maar hadden in de achtste finales bijzonder weinig overschot. Cécile, de vrouw van Juventus-verdediger Mehdi Benatia, haalde het van de Uruguayaanse Patricia Callero met slechts enkele honderden stemmen meer en ook tussen Miss Messi en de Deense Katrine Friis was er slechts een miniem verschil. Afwachten wat de uitkomst wordt van hun onderling duel.

Cécile Benatia:

Antonella Roccuzzo:

Feliz cumple Papi❤️ Te amamos abuelo panza gorda🤣 Een foto die is geplaatst door null (@antoroccuzzo88) op 05 jul 2017 om 17:05 CEST

Resultaat:

Einde verhaal voor Cécile Benatia, die het met 1.585 stemmen (24.2%) wel heel duidelijk moet afleggen voor Antonella Roccuzzo, goed voor 4.974 stuks.