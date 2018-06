WK van de WAG's: Egyptische socialite versus Miss Uruguay zorgen voor mooie strijd Redactie

07u00 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll helemaal onderaan dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep A: Egypte - Uruguay

Net als op het veld gisteren ook een eclatante zege van de Russische WAG, Inna Zhirkova, tegen haar Arabische tegenhangster Carolina Reynoso, de vrouw van de bondscoach Pizzi. 12.828 stemmen (83.1%) voor de Russische, 2.603 voor Reynoso. Verliezen in hun eerste contest is dus uit den boze voor de Egyptische Heba Elawadi of de Uruguyaanse Patricia Callero.

Elawadi (31) is samen met Ahmed Elmohamady, die al sinds 2010 over het Kanaal speelt bij achtereenvolgens Sunderland, Hull City en nu Aston Villa. Elawadi is een Egyptische socialite -bevriend met Paris Hilton en Naomi Campbell- en reist de wereld af, geregeld in de privé-jet van haar goeie kennis en muziekproducer Quincy Jones. Ze zit in de modebranche en heeft zelfs een eigen label, Hebz, dat inzet op zwoele Noord-Afrikaanse kledij. Patrica Callero van haar kant is de 30-jarige vrouw van Fernando Muslera, doelman die vier jaar bij Lazio gespeeld heeft maar nu al sinds 2011 de kleuren van Galatasaray verdedigt. Muslera is sinds 2013 samen met zijn model en fitness-instructrice. Callero is ook een gewezen Miss Uruguay. In 2016 trouwden ze, vorig jaar verwelkomden ze hun eerste kindje: Nació Kailash, een zoon vernoemd naar een heilige berg in Tibet.

