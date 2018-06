WK van de WAG's barst ook los in groep C met Miss Côte d'Azur tegen Australisch model en Miss Messi versus ijskoningin Redactie

16 juni 2018

08u00 3 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep C: Frankrijk - Australië

Afgetrapt wordt er in groep C met Frankrijk tegen Australië, of Charlotte Pirroni versus Nathalie Peacock. Pirroni (24) is mannequin uit Monaco die in 2014 tot Miss Côte-d'Azur werd verkozen en een jaar later als tweede eindigde op Miss France. Sinds maart 2015 is ze samen met Flaurian Thauvin, aanvaller die doorbrak Bastia en Marseille maar dan een mislukt avontuur beleefde in de Premier League bij Newcastle. Het voorbije seizoen het vertrouwen hervonden bij l'OM. Natalie Peacock van haar kant is een model uit Sydney en stapte in 2010 in het huwelijksbootje met Mile Jedinak, de kapitein van de Socceroos en verdedigende middenvelder die al even in Engeland speelt bij eerst Crystal Palace en nu Aston Villa. Ze hebben samen drie zoontjes: Andre, Alex en Leo James.

Argentinië - IJsland

De tweede partij in groep C gaat tussen Argentinië en IJsland. Bij de gaucho's kunnen we niet heen om Antonella Roccuzzo, het jeugdliefje van 'de Vlo'. Vorig jaar werd hun liefde bezegeld met een grootse trouwpartij in Rosario, al was dat ook al gebeurd via hun twee zoontjes: Thiago en Mateo. Eerder dit jaar verwelkomden ze nummer drie: Ciro. Antonella neemt het op tegen Alexandra Ivarsdottir, al enkele jaren de vrouw van Gylfi Thor Sigurdsson, de ster van IJsland dat furore maakte op het EK 2016. Ivarsdottir werd in 2008 werd nog Miss IJsland en in Scandinavië staan ze bekend als Ice Queen en Ice Man. Dat jaar werd ze ook verkozen tot Miss Sporty in de Miss World verkiezing. Na haar kroontjes dook ze de zakenwereld in en in haar blog heeft ze het graag over mode en reizen. In Engeland vergelijken ze het koppel dan ook graag met de IJslandse Becks & Posh. Sigurdsson maakte dit jaar de miljoenenoverstap van Swansea naar Everton.

