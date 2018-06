WK der WAG's: Zweedse marketeer tegen Zuid-Koreaanse actrice is tweede partij in groep F Redactie

18 juni 2018

12u11 4 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Groep F: Zweden - Zuid-Korea

Na Duitsland - Mexico en de verrassende zege van zowel Mexico als Andrea Duro versus Izabel Goulert van gisteren, staat vandaag in poule F de tweede match op het programma tussen Zweden en Zuid-Korea. De Zweden kunnen rekenen op Maja Nilsson, de partner van verdediger Victor Lindelöf. Zij werkt in marketing en schrijft een Zweedse blog genaamd 'Femme', hij voetbalt voor Manchester United dat hem vorig jaar wegkocht bij Benfica. Yoo So-young (30) van haar kant is de partner van Son Heung-min, de aanvaller die het mooie weer maakte bij eerst Bayer Leverkusen en nu Tottenham. Yoo is een eigen land gevierde actrice en celebrity. Grappig: toen de twee hun liefde openbaar maakten, was naar verluidt de vader van Son allesbehalve opgezet met de relatie. Hij zou geëist hebben dat zijn zoon zich strikt met zijn sportieve carrière bezig houdt.

Maja Nilsson:

Yoo So-young:

