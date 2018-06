WK der WAG's opent ook in groep D: lief van Peruaanse 'cocaïne-spits' tegen Deense schone, waarna Kroatië - Nigeria op Baywatch versus Lara Croft lijkt Redactie

16 juni 2018

16u10 0 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u.

Time-out Groep D: Peru - Denemarken

In groep D ziet Peru zich vertegenwoordigd door Thaisa Leal, de partner van 'cocaïne-spits' Paolo Guerrero. Die dreigde het WK te mislopen nadat hij betrapt werd op de drug en een schorsing opgelegd kreeg, maar via een Zwitserse rechtbank werd die opgeheven. Guerrero speelt sinds 2015 voor het Braziliaanse Flamengo, nadat hij ervoor in Duitsland actief was bij Bayern München en Hamburg. Leal neemt het op tegen Katrine Friis, de partner van de Deense verdediger Andreas Christensen. Hij werd door Chelsea op jonge leeftijd bij Brondby weggehaald, waarna hij via een uitleenbeurt aan Mönchengladbach het voorbije seizoen indruk maakte op Stamford Bridge en een contractverlenging van vier jaar ondertekende.

Thaise Leal:

Katrine Friis:

Time-out Groep D: Kroatië - Nigeria

De tweede contest in groep D gaat tussen Izabel Andrijanic, een 24-jarige Kroatische die vorig jaar huwde met Real Madrid-middenvelder Mateo Kovacic. Die maakte furore bij Dinamo Zagreb, waar hij weggekocht werd door Inter en sinds 2015 speelt hij in Bernabeu. Tegenstandster van Andrijanic is Clarisse Julietté (23), een in Londen geboren model en blogster die een relatie heeft met Alex Iwobi, de Nigeriaanse aanvallende middenvelder van Arsenal.

Clarisse Julietté:

