Winnen tegen je ex-club? Dan maar vieren voor hun supporters met de broek op de knieën NVE

24 februari 2020

13u29 0 Time-out Dit zien we Philippe Clement komende zondag in Genk niet meteen doen. In Zanzibar won Miembeni van Jang'ombe, maar er zal toch vooral nagepraat worden over de coach van Miembeni. Na de wedstrijd ging hij uitbundig vieren voor de supporters van de tegenpartij, met zijn broek op de knieën.

Miembeni tegen Jang’ombe. Een wedstrijd in de middenmoot van de Zanzibar Premier League. Op zich geen speciale partij, wel voor de coach van Miembeni, Mani Gamera. Hij was in het verleden nog coach van Jang’ombe maar werd er ontslagen. Of hij dat ontslag goed verwerkt heeft, is nog maar de vraag. Na affluiten vierde hij de overwinning van Miembeni zeer uitbundig voor de supporters van de tegenstrever. Hij maakte enkele obscene gebaren én trok zelfs zijn broek uit. Daarna vierde hij verder met z’n spelers.

“Ze hebben me afgewezen door me een aap te noemen. Vandaag doet de aap hen de kleren uit. En er is niks dat ze daar aan kunnen doen. Ik ben hun echtgenoot en ik ben hun vader”, zei Gamera na de wedstrijd.

He also did the Bafétimbi Gomis celebration with his team. pic.twitter.com/wHCa2eWdIS Salim Masoud Said(@ salimosaid) link