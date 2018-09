Wij lieten twee profs uit de Jupiler Pro League FIFA 19 uittesten: "Goal is goal, hé Sandy!" DMM

27 september 2018

09u54 1

De gamewereld is in de ban van de nieuwste versie van het FIFA-spel. Alvorens ons naar de winkel te reppen, lieten wij voetballers Sandy Walsh (Zulte Waregem) en Tuur Dierckx (Waasland-Beveren) op de game los. Wie was de beste in een fictief Champions League-duel op FIFA 19? Ontdek het in het filmpje hieronder.

Morgen nemen de twee het met hun eigen clubs tegen elkaar op. Van een uitdaging gesproken!

De nieuwste versie van het FIFA-spel ligt vanaf morgen in de winkel.