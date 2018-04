Wielrenstertjes zijn op slag wereldberoemd door deze opvallende podiumceremonie Redactie

26 april 2018

17u03

Bron: La GazzetteDes Sports 2

Drie jonge wielrenstertjes gaan momenteel viraal. Het trio legde beslag op de plaatsen één tot en met drie in een jeugdkoers en op het podium stalen ze gretig de show. Een van hen begon 'The Floss' te dansen. Die beweging kwam via de Verenigde Staten Europa binnengewaaid en leeft vooral bij de jeugd. En dat bleek ook tijdens de podiumceremonie, want plots begon het hele podium 'The Floss' te dansen. Leuke beelden, die al gedeeld werden door onder anderen de Franse ex-wereldkampioene Pauline Ferrand-Prévot en ex-podiummiss Lien Crapoen.

Fortnite célébration 😂😂😂



(🎥 Jose Manuel Manso Gascon) pic.twitter.com/hRaTXJqoP4 La GazetteDes Sports(@ GazetteDesSport) link

Je craque .... 😍😍😍 (via @GazetteDesSport )

(pic.twitter.com/GD78XwH48v Marion Rousse(@ Roussemarion) link