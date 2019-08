Wesley Sneijder slachtoffer van ‘fatshaming’ na aankondiging dat hij stopt met voetbal ODBS

Wesley Sneijder, Oranjes recordinternational, met buikje. Opvallend enkele kilo's zwaarder, nadat hij twee weken geleden aankondigde dat hij de schoenen aan de haak hangt.

Sneijder (35) maakte het voorbije weekend twee keer een publiekelijk zijn opwachting. Eerst tijdens een wedstrijdje tussen DHSC, in ‘zijn’ Utrechtse wijk Ondiep waar hij opgegroeid is, en gewezen Nederlandse internationals. Daarna schoof hij aan in de skybox van FC Utrecht, dat thuis tegen VVV speelde (1-2). Even veel keer deed Sneijder niet de minste moeite om zijn beginnend buikje te verstoppen. Wat hem online op de nodige kritiek kwam te staan. “Choquerende transformatie” of “Sneijder stapelt de kilo’s op amper twee weken nadat hij gestopt is”, zijn voorbeelden van online titels. De lachsalvo’s op Twitter kan u er ongetwijfeld zelf bij bedenken. Na een profcarrière van zeventien jaar en 134 A-caps, waarin hij Nederland op het WK 2014 in Zuid-Afrika op een haar na de wereldtitel bezorgde, meedogenloos neergesabeld.

Jaren legde Sneijder een ongekende mentale en fysieke discipline aan de dag om zijn natuurlijke aanleg tot corpulentie het hoofd te bieden Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf

De Nederlandse journalist Valentijn Driessen neemt het in zijn column in ‘De Telegraaf’ op voor Sneijder: “Van kinds af aan heeft Wesley als een monnik geleefd. Jaren legde Sneijder een ongekende mentale en fysieke discipline aan de dag om zijn natuurlijke aanleg tot corpulentie het hoofd te bieden. Begrijpelijk dat iemand na zijn afscheid als actief speler de levensstijl van een asceet even loslaat. Eindelijk is er ruimte om te proeven van de geneugten des levens zonder een dag later de sportieve tol te moeten betalen. Dat geldt helemaal voor een levensgenieter als Sneijder.”

Best kans dat ik alsnog trainer word, ja. Of loodgieter. Dat kan natuurlijk ook Wesley Sneijder

Mooi moment in het partijtje tegen de ex-internationals, was de vrije trap waarmee ‘debutant’ Sneijder in de eerste helft prachtig raak trof achter de doelman van DHSC. “Geweldig, al die mensen die vandaag langs de lijn stonden. Al maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoeveel mensen er zijn. Het spelletje, daar gaat het om. Voetballen blijft gewoon zó leuk, man”, aldus de Champions League-winnaar. In 2010 won hij die met Inter. “Het is mooi geweest.” Sneijder zien we niet meer terug in de stadions. Niet als voetballer en -voorlopig- ook niet als trainer. Met de nadruk op ‘voorlopig’. “Best kans dat ik alsnog trainer word, ja. Of loodgieter. Dat kan natuurlijk ook.”

Sneijder, die zijn grootste successen met Ajax en Inter boekte, kende na Nice het Qatarese Al-Gharafa als zijn laatste club. Hij liet er met 18 goals in 29 wedstrijden zien nog altijd goed te kunnen voetballen, maar zag in Qatar ook zijn huwelijk met de Nederlandse schone Yolanthe Sneijder-Cabau stranden. Zijn laatste wedstrijd voor Al Gharafa speelde Sneijder op 6 december 2018, begin dit jaar keerde hij met een spierblessure terug in Qatar, waarna hij de motivatie kwijt was om nog door te gaan. Waarna hij zich verbond aan zijn thuisclub FC Utrecht. Voorlopig alleen nog maar als lid van FC Utrecht Business Club, waarvoor hij zijn eigen skybox heeft in de Galgenwaard.