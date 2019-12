Wereldrecord in het tennis zorgt voor hilarische taferelen, maar hoe is zoiets nu kunnen gebeuren? Redactie

10 december 2019

11u09 0 Time-out 6-0 en 6-0 verliezen, tot daar aan toe. Maar ook nog eens geen enkel punt (0 op 48) scoren, dat is een wereldrecord. Die twijfelachtige eer was weggelegd voor de Oekraïner Artem Bahmet (27) in het ITF-toernooi van Doha - een met 15.000 dollar gedoteerd toernooi. Het zorgde voor hilarische taferelen, maar hoe is zoiets in godsnaam mogelijk?

Le mec est amateur et parvient à trouver un glitch pour se glisser dans les qualifs d'un tournoi pro, le tout pour marquer 0 points. Un génie.



Qu'on lui offre la nationalité française immédiatement. https://t.co/ea5R6tQZZP Fédé :fr: de la Lose(@ FFLose) link

Wat Bahmet bezielde om deel te nemen aan het kwalificatietoernooi is niet duidelijk. Het zou kunnen dat de man voor het plezier meedeed en zo een vrij plaatsje in de kwalificaties opvulde. Volgens kwatongen zouden opscheppende Russen ook geld op zijn match hebben ingezet en er zo een flinke duit aan hebbben overgehouden.

Gail Falkenberg

Dat er in kwalificatietoernooien wel eens vaker vreemde dingen gebeuren is een understatement. Zo won Gail Falkenberg in 2016 een kwalificatiewedstrijd op een tennistoernooi in Alabama. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat de dame 69 jaar was. Haar tegenstandster, Rosalyn Small, was er 22... In de volgende ronde ging Falkenberg vervolgens roemloos onderuit. In 36 minuten verloor ze met twee keer 6-0, en wist ze amper twaalf punten te halen over de hele wedstrijd.

Het zal zijn Thaise opponent, Krittin Koaykul (24), worst wezen. Koaykul, nochtans ook geen hoogvlieger want 1369ste op de ATP-ranglijst, heeft zijn Golden Match (6-0, 6-0 en geen enkel punt tegen) en de bijhorende publiciteit van een wereldrecord beet.