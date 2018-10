Wereldkampioene op de piste - en eerste transgender in regenboogtrui - krijgt bakken kritiek: “Jouw overwinning is de schaamte voorbij” DMM

17 oktober 2018

07u00 0 Time-out Dan word je eens wereldkampioene, krijg je de hele goegemeente op Twitter over je heen. Het overkwam Rachel McKinnon. De Canadese kroonde zich op een wielerbaan in LA tot de beste van de wereld op de sprint bij de Masters (35-44). Helaas sprak de foto achteraf voor velen boekdelen.

McKinnon is immers de eerste die als transgender een wereldtitel in het wielrennen in de wacht sleepte. De Canadese, die een doctoraat in de filosofie behaalde aan het Charlestoncollege in South Carolina, werd als man geboren. En dat is voor velen voer voor controverse. “McKinnon heeft door haar verleden als man een fysiek voordeel”, luidt het.

Een stelling waarbij ook McKinnons concurrente Jen Wagner zich aansloot. De Amerikaanse - zelf derde op het bewuste WK en tijdens de podiumceremonie nog vriendelijk lachend met McKinnon - spuwde haar gal in een Twitter-commentaar. Daarin vond ze het niet fair dat de winnares überhaupt mocht deelnemen.

I was the 3rd place rider. It’s definitely NOT fair. jen wagner-assali(@ jkwagnermd) link

“Jouw overwinning is de schaamte voorbij”

De foto van de podiumceremonie ging daarop viraal en die is op zijn zachtst gezegd controversieel. McKinnon steekt daarin letterlijk met kop en schouder boven haar concurrentes uit. “Hoe kun je nog de vrouwen die je hebt bedrogen nog in de ogen kijken? De transgenderbeweging wordt hier gewoon mee achteruitgeslagen. Jouw overwinning is de schaamte voorbij”, klinkt het op sociale media.

Funny how all these people are speaking for my competitors. 2nd place is a FRIEND and is extremely supportive of me. So you transphobic bigots are objectifying real humans who aren't bigoted like you. https://t.co/X3lOBivvNU Dr. Rachel McKinnon(@ rachelvmckinnon) link

McKinnon zelf reageerde op de aantijgingen. “Ik haalde geen enkel fysiek voordeel uit mijn verleden als man. Er is totaal geen bewijs dat ik door mijn vroegere testosteronwaarden een oneerlijke voorsprong op mijn concurrentes zou hebben. Mijn overwinning verdeelt de meningen, maar voor de tegenstanders kan ik alleen maar slecht doen. Als ik win, dan ben ik een transgender en had ik voordelen omdat ik vroeger een man was. Als ik verlies, dan zullen ze zeggen dat ik niet goed genoeg ben. Ze zullen nooit vertellen of schrijven dat ik gewonnen heb door hard te trainen.”

Opvallend: de verdeling waarover McKinnon het had, zette zich ook op het podium door. Waar Wagner op Twitter openlijk kritiek gaf, liet Carolien Van Herrikhuyzen (2de) zich wel positief uit over haar concurrente. “Carolien is een vriendin en steunt me juist in dit verhaal”, zegt McKinnon.

...the next weeks are going to be wild. There's probably going to be a tonne of press, both positive and SUPER negative, for my world championship win. As far as we know, I'm the FIRST EVER trans woman world champion in an individual event...ever. Dr. Rachel McKinnon(@ rachelvmckinnon) link

“Ik heb geen enkele regel gebroken met mijn deelname of winst. Dit is trouwens geen kwestie over fair of niet fair. Voor mij gaat dit om mensenrechten. We kunnen toch moeilijk mensen in de maatschappij als transgender erkennen en dat tegelijk niet doen in de sport? De discussie zou niet moeten zijn of transgenders ooit de Olympische Spelen zullen domineren. Wel of ze gewaarborgd zijn in hun mensenrechten”, aldus McKinnon.

Still waiting for the transphobic bigots to point to a rule I broke. https://t.co/Snp3mSi8Pb Dr. Rachel McKinnon(@ rachelvmckinnon) link