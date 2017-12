Welke kopzorgen? Conor McGregor laat zich wel érg goed omringen op prestigieuze show in Londen Yari Pinnewaert

08u56 0 Table of champions💥💥 #BritishFashionAwards Een foto die is geplaatst door irinashayk (@irinashayk) op 05 dec 2017 om 03:12 CET Time-out Gisteren vonden in de Royal Albert Hall in Londen de 'British Fashion Awards 2017' plaats en dat er daar heel wat schoon volk over de vloer kwam, hoeft dus niet te verbazen. Ook twee hedendaagse grootheden uit de sport tekenden present: kersvers wereldkampioen Formule 1 Lewis Hamilton en... Conor McGregor.

Na 'The Money Fight' kwam de Ier al enkele keren negatief in het nieuws (zijn fratsen op het Bellator-evenement en de vechtpartij met een zware jongen met connecties in een drugskartel, weet je wel) maar gisteren genoot hij zichtbaar van de aandacht. Op het beeld hierboven zie je hem geflankeerd door model Jourdan Dunn (uiterst links), zangeres Rita Ora, Irina Shayk, het ex-liefje van Cristiano Ronaldo en dus Lewis Hamilton.

En ook al staat Conor McGregor bekend om er strak in het pak altijd piekfijn uit te zien, moest hij het voor een keertje toch doen met een plaatsje in de schaduw van maatje Hamilton. Want zeg nu zelf: het pak van de Brit was toch nog net dat tikkeltje opvallender dan dat van 'The Notorious', nietwaar?

Hieronder nog enkele kiekjes van een zichtbaar gezellige avond:

Photo News Conor McGregor met Donatella Versace en Lewis Hamilton

Photo News

In the Royal Albert hall in awe of the positivity that surrounded the British fashion awards, it's people, and the entire show, while also thinking at the same time that if you strip away the red carpets and the diamond lights this building is littered in true battle that goes way back! You can trace this building way back to famous bare knuckle contests that shaped the entire fight game as it stands today! Een foto die is geplaatst door Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) op 05 dec 2017 om 01:39 CET

EPA

@donatella_versace @lewishamilton #london Een foto die is geplaatst door irinashayk (@irinashayk) op 04 dec 2017 om 20:46 CET

So much fun at the #BritishFashionAwards ❣️ Special thx to @donatella_versace @versace_official 💚✨ Een foto die is geplaatst door irinashayk (@irinashayk) op 05 dec 2017 om 03:28 CET

EPA Irina Shayk.

Best table in the house #FashionAwards Een foto die is geplaatst door Lewis Hamilton (@lewishamilton) op 04 dec 2017 om 21:42 CET

Queen @donatella_versace 🔥🙌🏽 #FashionAwards Een foto die is geplaatst door Lewis Hamilton (@lewishamilton) op 04 dec 2017 om 20:21 CET

Joel C Ryan/AP Zangeres Rita Ora.

pic.twitter.com/dfGBOm65l3 Conor McGregor News(@ ConormcGregor5) link