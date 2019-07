Weer viering die de aandacht trekt: WK-zege deed duidelijk wat met Alex Morgan TLB

08 juli 2019

10u46 0

De vieringen van Alex Morgan (30) blijven de aandacht trekken. Nadat er eerder flink wat inkt vloeide over haar ‘theeviering’ tegen de Engelsen, doen nu kleedkamerfilmpjes de ronde op de sociaalnetwerksites. Daarin is te zien hoe de Amerikaanse aanvalster de overwinning (2-0) tegen Nederland in de WK-finale op geheel eigen wijze vierde. Morgan pakte uit met enkele sensuele dansmoves, tot jolijt van haar ploeggenotes. Scoren lukte Morgan niet in de finale, maar met zes doelpunten werd ze toch gedeeld topschutter (met landgenote Megan Rapinoe en de Engelse Ellen White, red.). En die titel, in combinatie met de WK-eindzege, moest natuurlijk gevierd worden...