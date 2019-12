Weer prijs: nu gaan vandalen standbeeld Zlatan te lijf met kettingzaag YP

13 december 2019

11u28

Bron: Sportbladet, BBC 0 Time-out Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic aan het stadion van Malmö blijft het mikpunt van vandalen. Nadat er eerder al vuilniszakken en wc-brillen werden aangewend en het beeld zelfs in brand werd gestoken, gingen gefrustreerde fans nu met een kettingzaag aan de slag. Ook werd er een touw om de nek gehangen.

’t Wordt ‘m in Malmö niet in dank afgenomen, ’t feit dat Zlatan mede-eigenaar wordt van Hammarby IF. Dat is één van de grote rivalen van de club waar Ibrahimovic 20 jaar geleden zijn eerste stappen als profvoetballer zette en de plaatselijke aanhang laat duidelijk blijken dat ze het niet bepaald leuk vinden dat de Zweed heult met de vijand. Deze keer gingen heetgebakerde fans het beeld dus met de kettingzaag te lijf, in die mate zelfs dat de plaatselijke politie hekken heeft gezet rond het beeld voor mocht het van z’n voetstuk vallen. Er is een onderzoek geopend en de politie gaat de bewakingsbeelden bekijken om te kunnen achterhalen wie de daders waren. Ook werd er een touw om de nek van het beeld gegooid.

Peter Linde, de artist die het werk ontwierp, wil dat het vandalisme ophoudt. “Mensen reageren alsof ze in oorlog zijn, maar het is helemaal geen oorlog”, jammer hij bij de Zweedse krant Sportbladet. “Het gaat ‘m over het voetbal. Het is zo gestoord dat ze hier niet kunnen respecteren dat Zlatan een vrije man is. Ik wil dat het standbeeld hersteld wordt en ik wil ook dat diegene die zo’n zaken doen eens beginnen inzien hoe dom ze eigenlijk zijn.”

Een foto van eerder, met WC-bril en zak over het hoofd:

Ook de woonst van Zlatan in Stockholm werd al beklad: