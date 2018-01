Wat zal de bondscoach hiervan denken? Nainggolan zet 2018 in met alcohol en sigaretten en biedt excuses aan via Instagram Manu Henry

Nieuw jaar, dezelfde gewoontes. Radja Nainggolan luidde 2018 vannacht in met een stevig feestje. Op bovenstaande beelden is te zien hoe onze landgenoot niet vies is van alcohol en sigaretten. 'Il Ninja' zegt op een gegeven moment zelfs dat hij "zat is". Meteen regende het reacties op de sociale media, waarop Nainggolan alle criticasters zélf van antwoorde diende. “Zelfs op Oudejaarsnacht wordt er nieuws gemaakt. Ik wens iedereen een gelukkig Nieuwjaar, behalve zij… Get a life", klonk het bij de gepikeerde middenvelder. Eén ding is zeker: zijn kansen op een WK-selectie zullen hierdoor niet vergroten. (lees hieronder verder)

Excuses

Via Instagram verontschuldigde Nainggolan zich inmiddels aan al zijn fans. "Ik bied mijn excuses aan voor wat er vannacht is gebeurd. Iedereen weet dat ik graag met mijn vrienden oudejaarsavond vier. Maar vannacht ging ik over de schreef. Het was een speciale avond, waar je soms een beetje overdrijft. Ik wou in elk geval niet het slechte voorbeeld geven. Daarom moet ik mijn verontschuldigingen aanbieden voor mijn woordgebruik en gedrag."

