Wat u niet zag na de Engelse kraker: geblesseerde verdediger van Manchester City wordt na laatste fluitsignaal achternagezeten door stewards

04 januari 2019

Benjamin Mendy tekende in de zomer van 2017 een contract bij Manchester City, maar de Franse wereldkampioen kon door verschillende blessures zijn stempel nog niet echt drukken bij de Citizens. Onlangs onderging Mendy, een fervent Twitteraar, al voor de tweede keer een zware operatie aan zijn knie. Maar dat zorgt er gelukkig niet voor dat de ex-speler van Monaco minder betrokken is bij de ploeg van trainer Pep Guardiola. Dat bleek gisteren andermaal. Na de 2-1-overwinning tegen Liverpool rende Mendy snel het veld op om zijn ploegmaats te feliciteren. De stewards van Manchester City hadden alleen niet helemaal door dat het om Mendy ging. “’Bro’ was klaar om me te tackelen”, lachte de Fransman er inmiddels al mee op - u raadt het wel - Twitter.

😂😂😂😂 bro was about to tackle me https://t.co/PDPTz1ka1H Benjamin Mendy(@ benmendy23) link