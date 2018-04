Wat tengere Spaanse ex-international en gewezen spits van AC Milan maakt een opvallende carrièreswitch Hans Op de Beeck

27 april 2018

16u11

Bron: El Mundo Deportivo 0 Time-out Velen blijven ook na hun carrière actief in een andere functie in het voetbal, maar niet deze nu 39-jarige Spanjaard. Hij ging van voetballer naar bodybuilder. Maak plaats Cristiano Ronaldo, hier is José Mari.

Zijn carrière was mooi geweest: Sevilla, Atlético, AC Milan, Villarreal, Betis. Vier A-caps met Spanje, waarmee hij op de Olympische Spelen van 2000 in Sydney zilver pakte. In 2013 hing José Mari de schoenen aan de haak. Geen absolute topspits, wel eentje voor in de categorie daar net onder. Daarvoor miste hij onder andere wat body. Wát een verschil vijf jaar later: tegenwoordig brengt de 39-jarige Andaloesiër veel tijd in de fitness door en gaat hij als ware bodybuilder met een sixpack door het leven waar zelfs Arnold Schwarzenegger jaloers op zou zijn. En dan hebben we het nog niet over zijn quadriceps, die rustig kunnen wedijveren met die van Ronaldo. Die laatste maakte vorige week nog furore met een door Raphaël Varane geposte foto de sociale media, waarop zijn indrukwekkende dijspieren met de aandacht gingen lopen. (zie foto onderaan).

💪🏽✨ #HalaMadrid Een foto die is geplaatst door null (@raphaelvarane) op 16 apr 2018 om 16:03 CEST

