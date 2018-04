Wat doet worstelaar hier ónder de ring? Commentatoren lachen zich een deuk: "Geweldigste moment ooit uit 'Royal Rumble'" Hans Op de Beeck

30 april 2018

07u30 0 Time-out Titus O'Neil zal zich zijn intrede tijdens de 'Greatest Royal Rumble' in Jeddah nog lang herinneren. En niet om een goeie reden...

Het voorbije weekend hield het circus van het WWE (World Wrestling Entertainment) halt in Saoedi-Arabië, waar in het King Abdullah International Stadium in Jeddah onder andere de 'Greatest Royal Rumble' plaatsvond. In totaal vijftig worstelaars maakten hun optreden in de ring, waarbij vooral Daniel Bryan indruk maakte bij zijn comeback. Hij hield het maar liefst 1 uur en 16 minuten vol -een record- tot hij geëlimineerd werd door Big Cass. Uiteindelijk ging Braun Strowman, alias 'the Monster Among Men', met de eindzege aan de haal. Maar dat was niet het hoogtepunt van de avond. De intrede van Titus O'Neil was dat wel. Al lopend maakte 'the Real Deal' zijn intrede in het stadion, maar net voor hij de ring wou betreden kwam hij ten val om... onder het podium te belanden. Zichtbaar verveeld met de situatie, betrad hij dan toch het geweld op het canvas - waar hij geen onuitwisbare indruk naliet.

Retweeted Jimmy Traina (@JimmyTraina):



Not in the script. WWE’s Titus O’Neill trips while running to the ring, slides underneath it. pic.twitter.com/3unYUolMBL https://t.co/pXTaAb3PKv — Draven Corvone (@DravenXz711) 27 april 2018

De commentatoren lachten zich een deuk (Michael Cole had het zelfs over het meest geweldige moment uit de geschiedenis van het 'Royal Rumble') en naar verluidt kwam ook Vince McMahon, de grote baas van het WWE, nauwelijks bij van het lachen. Hij zou het productieteam zelfs de opdracht gegeven de pay per view-kijkers geregeld te verblijden met een herhaling van O'Neil's opmerkelijke intrede. Of de 'Real Deal' daar zelf om kon lachen, is een andere vraag.