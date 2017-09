Was deze piepjonge fan gisteren de geluksbrenger van Courtois in Madrid? Manu Henry

22u14 0 rv

't Was een leuk weerzien gisteren voor Thibaut Courtois bij oude liefde Atlético Madrid. Chelsea graaide diep in blessuretijd, dankzij een treffer van Batshuayi, de zege mee uit de Spaanse hoofdstad (1-2). Na afloop bleek dat de Limburger ook een vurige, piepjonge fan had in het nagelnieuwe stadion van Atlético. Zo was het 2 jaar oude dochtertje Adriana er voor het eerst bij om haar papa in het stadion naar de overwinning te schreeuwen.

Her first game in the stadium supporting daddy! :girl::skin-tone-2::blue_heart: 53.9k Likes, 214 Comments - Thibaut Courtois (@thibautcourtois) on Instagram: "Her first game in the stadium supporting daddy! :girl::skin-tone-2::blue_heart:"