Wansmakelijk: supporter urineert in een flesje om het daarna naar rivaliserende fans te smijten Mike De Beck

16u13

Bron: Facebook 0 RV

De twee Tottenham-supporters die levenslag geschorst werden door het smijten van een beker urine in de tribunes hebben een gevolg gekregen in Frankrijk. In het beladen duel tussen Saint-Étienne en Lyon besloot een supporter te urineren in een beker of flesje om het nadien vakkundig over de nadars te smijten richting de rivaliserende supporters uit Lyon. Het filmpje werd online geplaatst op de supporterspagina 'Ultra Style' en kreeg al heel wat likes op Facebook. De fan was ongetwijfeld gefrustreerd omdat zijn ploeg uiteindelijk met 0-5 de boot inging tegen Lyon. Bekijk de beelden hieronder.