Wanneer een klifduik fout afloopt: een pijnlijke compilatie

04 april 2019

17u35

Bron: AP

Op 14 april nemen 24 atleten het tegen elkaar op in het nieuwe seizoen van de Red Bull Cliff Diving-competitie. De organisatie maakte daarom deze compilatie van bijzonder pijnlijke missers.



De duikers springen van 27 meter hoog en halen een topsnelheid van maar liefst 85 kilometer per uur. De competitie gaat door in het Filipijnse El Nido en nog zes andere locaties in Europa en Azië.

