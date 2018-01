Walgelijk: zó spotten supporters met handicap van profvoetballer Peter Luysterborg

08u00 10 afp/twitter Time-out De supporters van de Schotse tweedeklasser Falkirk hebben zich deze week van hun meest walgelijke kant laten zien. In het duel tegen Dunfermline gooiden ze met plastic oogballen naar middenvelder Dean Shiels (32), een speler die aan één oog blind is.

Het is niet de eerste keer dat Falkirk in diskrediet komt door Shiels op een walgelijke manier te confronteren met zijn handicap. Ook in oktober van vorig jaar ging het behoorlijk mis tijdens een bekermatch tussen beide clubs. Joe McKee en Kevin O'Hara, twee spelers van Falkirk, spotten op het veld toen openlijk met de handicap van Shiels. O'Hara hield er acht wedstrijden schorsing aan over, McKee vier.

Het rechteroog van Shiels geraakte zwaar beschadigd bij een ongeval thuis toen hij acht jaar oud was. In 2006 liet de voetballer zijn oog operatief verwijderen. Volgens zijn vader wordt Shiels bijna elke week beledigd omwille van zijn handicap. "Het gebeurde in de derby van Edinburgh, het gebeurde in St. Mirren, het gebeurt elke week. Voor een jongen die erin geslaagd is ondanks zijn handicap carrière te maken in het profvoetbal, komt zoiets hard aan."

Falkirk heeft zijn excuses aangeboden aan de speler en het gedrag van zijn supporters 'onaanvaardbaar' genoemd. De club zegt alles in het werk te zullen stellen om de daders van de wansmakelijke actie te vinden. Ook Dunfermline, de club van Shiels, blijft niet bij de pakken zitten. "Wij gaan onderzoeken wie voor deze actie verantwoordelijk is. Dit moet stoppen. Iedereen moet kunnen sporten zonder daarbij voor allerlei narigheid te worden uitgescholden."

Dean Shiels speelde veertien keer voor de nationale ploeg van Noord-Ierland. In het verleden kwam hij ook vier seizoenen uit voor het Schotse Rangers.

Falkirk fans in sickening Dean Shiels taunt as they throw fake eyes onto pitch during Dunfermline clashhttps://t.co/64kvNlcwr3 pic.twitter.com/9mxfPY65wL Daily Record Sport(@ Record_Sport) link