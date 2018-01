Walgelijk: supporter steelt drinkbus van rivaliserende keeper, urineert er in en gooit de drinkfles dan terug Mike De Beck

21 januari 2018

Consternatie op Loftus Road. Niet op het veld, maar wel ernaast. Een supporter van Middlesbrough vond er niet beter op om de drinkbus van de thuisdoelman af te snoepen, maar wat de man er daarna mee deed was werkelijk te gek voor woorden. Volgens meerdere bronnen urineerde de fan in de drinkbus om die nadien terug te gooien. Of doelman Alex Smithies ook dronk van de drinkbus is niet bekend. Wat wel een feit is, is dat de supporter werd opgepakt voor zijn walgelijke actie. Middlesbrough won uiteindelijk met 0-3 van Queens Park Rangers.