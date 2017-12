WAG van Barça-ster deelt vakantiekiekje met haar 'zonnetje' en collega-model (en die dame heeft een verleden in België) Redactie

12u07 0 That's what we call December in Tel Aviv 🙌🏻 perfect Saturday with my ☀️ @neta_alchimister Een foto die is geplaatst door Coral Simanovich (@coralsimanovich) op 02 dec 2017 om 16:08 CET

De kans is niet onbestaande dat u de dame rechts op de foto herkent. Haar naam is Neta Alchimister en zij is al een hele poos de steun en toeverlaat van Rami Gershon (ex-AA Gent, nu bij Maccabi Haifa). Alchimister vertoeft momenteel in haar thuisland in het zonnige Tel Aviv en doet dat aan de zijde van haar landgenote Coral Simanovich – het zal u trouwens ook niet verbazen dat de twee modellen zijn. Ze gooiden elk een beeld op hun Instagram. “Dit is december in Tel Aviv. Dit is een perfecte dag met mijn 'zonnetje' Neta Alchimister”, zo schreef het liefje van Barça-ster Sergi Roberto in het bijschrift.

December in Tel Aviv this is how we do it!🌞👯 @coralsimanovich Een foto die is geplaatst door Neta Alchimister (@neta_alchimister) op 02 dec 2017 om 15:57 CET

🏀🏀🏀🏀🏀 #barçamaccabi Een foto die is geplaatst door Coral Simanovich (@coralsimanovich) op 23 nov 2017 om 21:59 CET