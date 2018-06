WAG's van Neymar en Milinkovic-Savic bepalen in rechtstreeks duel wie doorstoot, ook topduel Mexico - Zweden Redactie

27 juni 2018

07u00 1 Time-out Voor de niet-voetballiefhebber, of de voetballiefhebber met een bredere interessesfeer, ziehier ons WK van de WAG’s. Waar niet het land zegeviert dat de meeste goals maakt, maar wel het land dat de knapste spelersvrouw- of vriendin in huis heeft. Of waarom een finale Panama versus Iran tot de mogelijkheden behoort.

Wie aan het langste eind trekt, dat bepaalt U als surfer van HLN.be in de bijhorende poll in dit artikel. In de poulefase volgen we het officiële WK-schema, waardoor elke WAG dus minstens drie keer aan bod komt. Maar vanaf de achtste finales, gaan alleen de twee vrouwen door die in hun groep de meeste WAG-contests hebben gewonnen. Bij een draw, geeft het aantal behaalde stemmen de doorslag. Stemmen kan tot 24u

Groep F: Mexico - Zweden

Weinig spanning in deze groep, met zowel Andrea Duro als Maja Nilsson die hun twee partijen wonnen en al zeker zijn van de achtste finales. Dat levert natuurlijk wel een mooi onderling duel op om te bepalen wie groepswinnares wordt. Duro is de WAG van Javier 'Chicharito' Hernandez, Nilsson van de Zweedse Man United-verdediger Victor Lindelöf.

Andrea Duro:

Maja Nilsson:

Groep F: Zuid-Korea - Duitsland

Yoo So-young (30) , de partner van Son Heung-min, en -verrassend- Izabel Goulart beten twee keer in het zand. Kan het engeltje van Victoria's Secret en de WAG van doelman Kevin Trapp toch nog met enige eer ons WK der WAG's verlaten?

Groep E: Zwitserland - Costa Rica

Met veel overmacht pakte Leonita Lekaj, de Albanees-Kosovaarse WAG van Granit Xhaka, twee keer de zege. Bovendien zag ze haar man ook scoren tegen de Serviërs. Angie Alfaro Loria, de WAG van de Costa Ricaanse flankverdediger Bryan Oviedo, verloor dan weer twee keer haar contest.

Groep E: Servië - Brazilië

In een rechtstreeks duel maken Bruna Marquezine, de WAG van Neymar, en Natalija Ilic, de partner van Sergej Milinkovic-Savic, uit wie naar de achtste finales gaat. Beide dames wonnen hun contest van Costa Rica en Angie Loria maar verloren van de Zwitserse Leonita Lekaj.

Natalija Ilic:

Bruna Marquezine: